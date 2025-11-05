Directorio de Empresas
Anon Ingeniero de Software Salarios en United Kingdom

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United Kingdom en Anon totaliza £82.4K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anon. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Anon
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por año
£82.4K
Nivel
3
Base
£82.4K
Stock (/yr)
£0
Bono
£0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Anon?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Anon in United Kingdom tiene una compensación total anual de £92,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Anon para el puesto de Ingeniero de Software in United Kingdom es £82,440.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Anon

