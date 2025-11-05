Directorio de Empresas
Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev Ingeniero de Software Salarios en Greater Sao Paulo

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Sao Paulo en Anheuser-Busch InBev totaliza R$114K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anheuser-Busch InBev. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Anheuser-Busch InBev
Automation
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por año
R$114K
Nivel
Senior
Base
R$111K
Stock (/yr)
R$0
Bono
R$3.5K
Años en la empresa
11 Años
Años de exp.
13 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Anheuser-Busch InBev?
Últimas Contribuciones de Salarios
Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Contribuir

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Anheuser-Busch InBev in Greater Sao Paulo tiene una compensación total anual de R$176,170. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Anheuser-Busch InBev para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Sao Paulo es R$96,509.

Otros Recursos