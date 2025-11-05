Angi Ingeniero de Software Salarios en Indianapolis, IN Area

La compensación de Ingeniero de Software in Indianapolis, IN Area en Angi totaliza $188K por year para L2. El paquete de compensación in Indianapolis, IN Area mediano por year totaliza $173K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Angi. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 Software Engineer 1 ( Nivel de Entrada ) $ -- $ -- $ -- $ -- L2 Software Engineer 2 $188K $158K $16.7K $13K L3 Senior Software Engineer 1 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 Senior Software Engineer 2 $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Angi, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Angi ?

