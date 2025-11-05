La compensación de Ingeniero de Software in Greater Denver And Boulder Area en Angi oscila desde $143K por year para L1 hasta $252K por year para L4. El paquete de compensación in Greater Denver And Boulder Area mediano por year totaliza $183K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Angi. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
$252K
$203K
$34K
$15K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Angi, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)