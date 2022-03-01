Angi Salarios

El salario de Angi oscila desde $49,750 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $280,812 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Angi . Última actualización: 8/29/2025