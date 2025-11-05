Directorio de Empresas
Andrews Cooper Ingeniero Mecánico Salarios en Greater Seattle Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in Greater Seattle Area en Andrews Cooper totaliza $138K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Andrews Cooper. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Andrews Cooper
Senior Mechanical Engineer
Bothell, WA
Total por año
$138K
Nivel
L3
Base
$133K
Stock (/yr)
$0
Bono
$5K
Años en la empresa
7 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Andrews Cooper?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en Andrews Cooper in Greater Seattle Area tiene una compensación total anual de $157,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Andrews Cooper para el puesto de Ingeniero Mecánico in Greater Seattle Area es $137,000.

