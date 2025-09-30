Directorio de Empresas
Anaplan
Anaplan Ingeniero de Software Salarios en Greater London Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater London Area en Anaplan oscila desde £69.2K por year para P2 hasta £121K por year para P4. El paquete de compensación in Greater London Area mediano por year totaliza £91K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anaplan. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
(Nivel de Entrada)
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
£121K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Anaplan, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Anaplan in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £152,321. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anaplan for the Ingeniero de Software role in Greater London Area is £81,477.

Otros Recursos