    • Acerca de

    ANABEEB is a leading industrial services company in the Middle East, specializing in thrust boring, trenchless technology, and industrial maintenance for the Oil & Gas sector.

    anabeeb.com
    Sitio Web
    1983
    Año de Fundación
    2,000
    # de Empleados
    $500M-$1B
    Ingresos Estimados
    Sede Central

