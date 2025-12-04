Directorio de Empresas
Amperon
Amperon Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United States en Amperon oscila desde $150K hasta $209K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amperon. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$161K - $189K
United States
Rango Común
Rango Posible
$150K$161K$189K$209K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Amperon?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Amperon in United States tiene una compensación total anual de $208,845. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Amperon para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $149,940.

