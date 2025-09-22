Directorio de Empresas
Ampere Computing
Ampere Computing Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Ampere Computing oscila desde $170K por year para L6 hasta $275K por year para L8. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $198K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ampere Computing. Última actualización: 9/22/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L6
(Nivel de Entrada)
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
Principal Engineer
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
Senior Principal Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en Ampere Computing?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Ampere Computing in United States sits at a yearly total compensation of $365,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ampere Computing for the Ingeniero de Software role in United States is $204,000.

Otros Recursos