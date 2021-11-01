Directorio de Empresas
AMI
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

AMI Salarios

El rango de salarios de AMI va de $25,596 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior a $170,850 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AMI. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $28.7K
Contador
$152K
Gerente de Producto
$25.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ventas
$32.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
Gerente de Programa Técnico
$171K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в AMI, — это Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $170,850. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в AMI, составляет $92,452.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para AMI

Empresas Relacionadas

  • Kofax
  • Altoros
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos