La compensación de Ingeniero de Software in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area en Amgen oscila desde $108K por year para L3 hasta $152K por year para L5. El paquete de compensación in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area mediano por year totaliza $129K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amgen. Última actualización: 10/9/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
0%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
34%
AÑO 4
En Amgen, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
0% se adquieren en el 1st-AÑO (0.00% anual)
33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
33% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.00% anual)
34% se adquieren en el 4th-AÑO (34.00% anual)
