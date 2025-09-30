La compensación de Ingeniero de Software in Greater Los Angeles Area en Amgen oscila desde $115K por year para L3 hasta $275K por year para L6. El paquete de compensación in Greater Los Angeles Area mediano por year totaliza $210K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amgen. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
0%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
34%
AÑO 4
En Amgen, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
0% se adquieren en el 1st-AÑO (0.00% anual)
33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
33% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.00% anual)
34% se adquieren en el 4th-AÑO (34.00% anual)
