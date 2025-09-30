Amgen Científico de Datos Salarios en Greater Los Angeles Area

La compensación de Científico de Datos in Greater Los Angeles Area en Amgen oscila desde $96.7K por year para L3 hasta $218K por year para L6. El paquete de compensación in Greater Los Angeles Area mediano por year totaliza $139K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amgen. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L3 $96.7K $91.5K $0 $5.2K L4 $126K $116K $2.7K $7.8K L5 $164K $137K $8.1K $19K L6 $218K $182K $7.5K $28.5K

$160K Gana lo Justo, No te Conformes Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recibir notificaciones de nuevos salarios Exportar DatosVer Empleos Disponibles

¿RR.HH. / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 0 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 34 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Amgen, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 0 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 0.00 % anual )

33 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 33.00 % anual )

34 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 34.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Amgen ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.