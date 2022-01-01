Directorio de Empresas
American Tower
American Tower Salarios

El salario de American Tower oscila desde $34,053 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el rango bajo hasta $222,408 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de American Tower. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Ingeniero de Hardware
$106K
Gerente de Proyecto
$34.1K
Ingeniero de Software
$199K

Gerente de Ingeniería de Software
$222K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En American Tower, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at American Tower is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $222,408. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Tower is $152,263.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para American Tower

