Directorio de Empresas
American Axle & Manufacturing
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

American Axle & Manufacturing Salarios

El salario de American Axle & Manufacturing oscila desde $15,075 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $183,600 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de American Axle & Manufacturing. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero Mecánico
Median $91.7K
Científico de Datos
$15.1K
Diseñador de Producto
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gerente de Ingeniería de Software
$184K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en American Axle & Manufacturing es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $183,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en American Axle & Manufacturing es $100,640.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para American Axle & Manufacturing

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Lyft
  • Square
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos