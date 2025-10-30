Directorio de Empresas
American Airlines
  • Salarios
  • Analista de Datos

  • Todos los Salarios de Analista de Datos

American Airlines Analista de Datos Salarios

La compensación de Analista de Datos in United States en American Airlines oscila desde $86.5K por year para L3 hasta $103K por year para L4. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $93K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de American Airlines. Última actualización: 10/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$86.5K
$86.5K
$0
$0
L4
$103K
$103K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en American Airlines?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en American Airlines in United States tiene una compensación total anual de $112,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en American Airlines para el puesto de Analista de Datos in United States es $93,000.

