AMD
Ingeniero de Software Nivel

Fellow

Niveles en AMD

  1. Software Engineer IIL5
  2. Senior Software EngineerL6
  3. MTSL7
    4. Mostrar 5 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
$473,000
Salario Base
$253,400
Acciones ()
$109,000
Bono
$110,600
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimos Salarios Enviados
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Otros Recursos