Ambry Genetics Salarios

El salario de Ambry Genetics oscila desde $71,400 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $226,860 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ambry Genetics. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $115K
Analista de Negocios
$71.4K
Científico de Datos
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Diseñador de Producto
$123K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Ambry Genetics es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $226,860. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ambry Genetics es $119,003.

