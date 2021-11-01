Ambarella Salarios

El rango de salarios de Ambarella va de $54,354 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $305,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ambarella . Última actualización: 8/11/2025