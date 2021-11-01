Directorio de Empresas
Ambarella
Ambarella Salarios

El rango de salarios de Ambarella va de $54,354 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $305,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ambarella. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Ingeniero de Hardware
Median $255K

Ingeniero de ASIC

Ingeniero de Software
Median $54.4K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $305K

Analista de Negocios
$235K
Marketing
$231K
Arquitecto de Soluciones
$251K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Ambarella is Gerente de Ingeniería de Software with a yearly total compensation of $305,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ambarella is $243,210.

