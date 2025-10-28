Directorio de Empresas
Alteryx
  • Gerente de Cuenta Técnica

  • Todos los Salarios de Gerente de Cuenta Técnica

Alteryx Gerente de Cuenta Técnica Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Cuenta Técnica en Alteryx oscila desde $128K hasta $174K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alteryx. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

$137K - $165K
United States
Rango Común
Rango Posible
$128K$137K$165K$174K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Alteryx, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.4% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.40% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Cuenta Técnica en Alteryx tiene una compensación total anual de $174,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alteryx para el puesto de Gerente de Cuenta Técnica es $127,500.

