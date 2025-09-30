La compensación de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Alteryx oscila desde ₹2.28M por year para Associate Software Engineer hasta ₹7.04M por year para Lead Software Engineer. El paquete de compensación in Greater Bengaluru mediano por year totaliza ₹4.23M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alteryx. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.4%
AÑO 3
En Alteryx, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.4% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.40% anual)