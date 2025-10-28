Alteryx Éxito del Cliente Salarios

La compensación total promedio de Éxito del Cliente in India en Alteryx oscila desde ₹2.1M hasta ₹2.99M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alteryx. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio ₹2.4M - ₹2.81M India Rango Común Rango Posible ₹2.1M ₹2.4M ₹2.81M ₹2.99M Rango Común Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.4 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Alteryx, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años: 33.3 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.4 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 33.40 % anual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Alteryx ?

