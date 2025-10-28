Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Brazil en Alternative Payments oscila desde R$456K hasta R$647K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alternative Payments. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

R$518K - R$613K
Brazil
Rango Común
Rango Posible
R$456KR$518KR$613KR$647K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Alternative Payments?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Alternative Payments in Brazil tiene una compensación total anual de R$647,027. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alternative Payments para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Brazil es R$455,732.

