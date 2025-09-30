Directorio de Empresas
ALTEN
ALTEN Ingeniero de Software Salarios en Canada

La compensación de Ingeniero de Software in Canada en ALTEN oscila desde CA$85.6K por year para Software Engineer I hasta CA$91.5K por year para Software Engineer II. El paquete de compensación in Canada mediano por year totaliza CA$88.4K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ALTEN. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer I
(Nivel de Entrada)
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en ALTEN?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en ALTEN in Canada tiene una compensación total anual de CA$103,085. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ALTEN para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$88,382.

