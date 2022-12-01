Directorio de Empresas
Alphawave IP
Alphawave IP Salarios

El salario de Alphawave IP oscila desde $50,130 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $112,235 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Alphawave IP. Última actualización: 11/13/2025

Ingeniero de Hardware
Median $102K

Ingeniero ASIC

Ingeniero Eléctrico
$108K
Gerente de Programa
$90.5K

Ingeniero de Software
$50.1K
Gerente de Programa Técnico
$112K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Alphawave IP es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $112,235. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alphawave IP es $102,234.

Otros Recursos