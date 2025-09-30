Directorio de Empresas
AlphaSense
AlphaSense Ingeniero de Software Salarios en Finland

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Finland en AlphaSense totaliza €72.3K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlphaSense. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Total por año
€72.3K
Nivel
L3
Base
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bono
€0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en AlphaSense?

€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En AlphaSense, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en AlphaSense in Finland tiene una compensación total anual de €107,190. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AlphaSense para el puesto de Ingeniero de Software in Finland es €65,611.

