La compensación total promedio de Marketing in United States en AlphaSense oscila desde $116K hasta $168K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlphaSense. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio

$133K - $151K
United States
Rango Común
Rango Posible
$116K$133K$151K$168K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En AlphaSense, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en AlphaSense in United States tiene una compensación total anual de $168,479. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AlphaSense para el puesto de Marketing in United States es $115,651.

