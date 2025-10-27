Directorio de Empresas
AlphaGrep Securities
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista Financiero

  • Todos los Salarios de Analista Financiero

AlphaGrep Securities Analista Financiero Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista Financiero in India en AlphaGrep Securities totaliza ₹10.95M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlphaGrep Securities. Última actualización: 10/27/2025

Paquete Mediano
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹10.95M
Nivel
2
Base
₹4.69M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹6.26M
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en AlphaGrep Securities?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista Financiero ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en AlphaGrep Securities in India tiene una compensación total anual de ₹14,083,301. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AlphaGrep Securities para el puesto de Analista Financiero in India es ₹6,319,544.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para AlphaGrep Securities

Empresas Relacionadas

  • Cashfree
  • MD Financial Management
  • Navi
  • HDFC
  • BharatPe
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos