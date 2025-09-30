Directorio de Empresas
Allstate
Allstate Gerente de Producto Salarios en Greater Chicago Area

La compensación de Gerente de Producto in Greater Chicago Area en Allstate oscila desde $160K por year para E hasta $221K por year para F. El paquete de compensación in Greater Chicago Area mediano por year totaliza $142K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allstate. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en Allstate?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Producto at Allstate in Greater Chicago Area sits at a yearly total compensation of $234,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the Gerente de Producto role in Greater Chicago Area is $142,000.

