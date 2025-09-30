Directorio de Empresas
Allstate
  • Salarios
  • Actuario

  • Todos los Salarios de Actuario

  • Greater Chicago Area

Allstate Actuario Salarios en Greater Chicago Area

La compensación de Actuario in Greater Chicago Area en Allstate totaliza $90K por year para Analyst. El paquete de compensación in Greater Chicago Area mediano por year totaliza $105K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allstate. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Analyst
$90K
$90K
$0
$0
Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en Allstate?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Actuario en Allstate in Greater Chicago Area tiene una compensación total anual de $189,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Allstate para el puesto de Actuario in Greater Chicago Area es $105,000.

Otros Recursos