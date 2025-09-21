Directorio de Empresas
Alloy
Alloy Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in United States en Alloy oscila desde $197K hasta $286K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alloy. Última actualización: 9/21/2025

Compensación Total Promedio

$223K - $259K
United States
Rango Común
Rango Posible
$197K$223K$259K$286K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Alloy, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window.



The highest paying salary package reported for a Ventas at Alloy in United States sits at a yearly total compensation of $285,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alloy for the Ventas role in United States is $196,800.

Otros Recursos