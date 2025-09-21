Directorio de Empresas
Alloy
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Servicio al Cliente

  • Todos los Salarios de Servicio al Cliente

Alloy Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in United States en Alloy oscila desde $53.3K hasta $76.1K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alloy. Última actualización: 9/21/2025

Compensación Total Promedio

$61.1K - $71.5K
United States
Rango Común
Rango Posible
$53.3K$61.1K$71.5K$76.1K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Servicio al Cliente envíos en Alloy para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Alloy, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window.



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Servicio al Cliente ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Servicio al Cliente at Alloy in United States sits at a yearly total compensation of $76,050. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alloy for the Servicio al Cliente role in United States is $53,300.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Alloy

Empresas Relacionadas

  • Bank of America Merrill Lynch
  • LEK
  • USAA
  • Fidelity Investments
  • Vanguard
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos