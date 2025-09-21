Directorio de Empresas
Allianz
Allianz Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United Kingdom en Allianz totaliza £47.9K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allianz. Última actualización: 9/21/2025

¿Cuáles son los niveles de carrera en Allianz?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Allianz in United Kingdom tiene una compensación total anual de £67,711. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Allianz para el puesto de Científico de Datos in United Kingdom es £47,344.

