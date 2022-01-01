Directorio de Empresas
AlixPartners
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

AlixPartners Salarios

El rango de salarios de AlixPartners va de $84,619 en compensación total por año para un Analista Financiero en el extremo inferior a $435,750 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AlixPartners. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Consultor de Gestión
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Analista de Negocios
$432K
Desarrollo de Negocios
$413K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Científico de Datos
$101K
Analista Financiero
$84.6K
Recursos Humanos
$199K
Gerente de Proyecto
$176K
Ingeniero de Software
$191K
Gerente de Programa Técnico
$221K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في AlixPartners هو Consultor de Gestión at the Director level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $435,750. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في AlixPartners هو $210,050.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para AlixPartners

Empresas Relacionadas

  • Two Sigma
  • Carta
  • Jump Trading
  • Five Rings
  • Quantlab
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos