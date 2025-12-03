Directorio de Empresas
AlayaCare
  • Salarios
  • Tecnólogo de la Información (TI)

  • Todos los Salarios de Tecnólogo de la Información (TI)

AlayaCare Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

La compensación total promedio de Tecnólogo de la Información (TI) en AlayaCare oscila desde CA$79.4K hasta CA$113K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlayaCare. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$65.8K - $77K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$57.4K$65.8K$77K$81.9K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en AlayaCare?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en AlayaCare tiene una compensación total anual de CA$113,350. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AlayaCare para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es CA$79,442.

Otros Recursos

