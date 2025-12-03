Directorio de Empresas
AlayaCare
AlayaCare Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in Canada en AlayaCare oscila desde CA$63.3K hasta CA$86.7K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlayaCare. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$49.6K - $58.8K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$45.8K$49.6K$58.8K$62.7K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en AlayaCare?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en AlayaCare in Canada tiene una compensación total anual de CA$86,720. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AlayaCare para el puesto de Servicio al Cliente in Canada es CA$63,343.

Otros Recursos

