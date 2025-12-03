Directorio de Empresas
Alarm.com
  • Salarios
  • Ingeniero de Hardware

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Hardware

Alarm.com Ingeniero de Hardware Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Hardware in United States en Alarm.com totaliza $151K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alarm.com. Última actualización: 12/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Alarm.com
Device Engineer
West McLean, VA
Total por año
$151K
Nivel
Senior
Base
$121K
Stock (/yr)
$25K
Bono
$5K
Años en la empresa
6 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Alarm.com?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Alarm.com, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:

  • 20% se adquieren en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 5th-AÑO (20.00% anual)

0%

AÑO 1

40%

AÑO 2

0%

AÑO 3

40%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Alarm.com, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:

  • 0% se adquieren en el 1st-AÑO (NaN% por período)

  • 40% se adquieren en el 2nd-AÑO (40.00% anual)

  • 0% se adquieren en el 3rd-AÑO (NaN% por período)

  • 40% se adquieren en el 4th-AÑO (40.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 5th-AÑO (20.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware en Alarm.com in United States tiene una compensación total anual de $227,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alarm.com para el puesto de Ingeniero de Hardware in United States es $161,000.

Otros Recursos

