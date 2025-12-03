Directorio de Empresas
Alarm.com Ingeniero Eléctrico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Eléctrico in United States en Alarm.com oscila desde $184K hasta $268K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alarm.com. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$211K - $241K
United States
Rango Común
Rango Posible
$184K$211K$241K$268K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Alarm.com, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:

  • 20% se adquieren en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 5th-AÑO (20.00% anual)

0%

AÑO 1

40%

AÑO 2

0%

AÑO 3

40%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Alarm.com, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:

  • 0% se adquieren en el 1st-AÑO (NaN% por período)

  • 40% se adquieren en el 2nd-AÑO (40.00% anual)

  • 0% se adquieren en el 3rd-AÑO (NaN% por período)

  • 40% se adquieren en el 4th-AÑO (40.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 5th-AÑO (20.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Eléctrico en Alarm.com in United States tiene una compensación total anual de $267,860. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alarm.com para el puesto de Ingeniero Eléctrico in United States es $183,870.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/electrical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.