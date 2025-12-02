Directorio de Empresas
Alaan
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Fundador

  • Todos los Salarios de Fundador

Alaan Fundador Salarios

La compensación total promedio de Fundador in United Arab Emirates en Alaan oscila desde AED 244K hasta AED 341K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alaan. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Rango Común
Rango Posible
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Alaan?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Fundador en Alaan in United Arab Emirates tiene una compensación total anual de AED 340,854. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alaan para el puesto de Fundador in United Arab Emirates es AED 243,887.

Otros Recursos

