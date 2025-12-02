Directorio de Empresas
AkzoNobel
AkzoNobel Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in United States en AkzoNobel oscila desde $66.4K hasta $94.3K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AkzoNobel. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$75.4K - $89.4K
United States
Rango Común
Rango Posible
$66.4K$75.4K$89.4K$94.3K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en AkzoNobel in United States tiene una compensación total anual de $94,300. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AkzoNobel para el puesto de Ingeniero Mecánico in United States es $66,420.

