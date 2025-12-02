Directorio de Empresas
AkzoNobel
AkzoNobel Analista Financiero Salarios

La compensación total promedio de Analista Financiero in Netherlands en AkzoNobel oscila desde €110K hasta €153K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AkzoNobel. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$136K - $160K
Netherlands
Rango Común
Rango Posible
$127K$136K$160K$177K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en AkzoNobel?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en AkzoNobel in Netherlands tiene una compensación total anual de €153,380. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AkzoNobel para el puesto de Analista Financiero in Netherlands es €110,119.

