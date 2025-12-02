Directorio de Empresas
Akvelon
Akvelon Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in Serbia en Akvelon oscila desde $66.3K hasta $90.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Akvelon. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$71K - $85.8K
Serbia
Rango Común
Rango Posible
$66.3K$71K$85.8K$90.5K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Akvelon?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Akvelon in Serbia tiene una compensación total anual de $90,480. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Akvelon para el puesto de Científico de Datos in Serbia es $66,300.

