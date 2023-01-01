Akvelon Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Akvelon va de $13,875 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior a $42,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Akvelon. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $42K

Ingeniero de Software Full-Stack

Recursos Humanos
$18.6K
Reclutador
$13.9K

Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Akvelon es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $42,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Akvelon es $18,622.

