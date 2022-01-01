Directorio de Empresas
Akuna Capital
Akuna Capital Salarios

El rango de salarios de Akuna Capital va de $65,325 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior a $425,071 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Akuna Capital. Última actualización: 8/20/2025

$160K

Ingeniero de Software
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Ingeniero de Software Full-Stack

Desarrollador Cuantitativo

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Ingeniería de Software
Median $260K
Científico de Datos
Median $225K

Contador
$65.3K
Operaciones de Negocio
$108K
Analista Financiero
$127K
Tecnólogo de Información (TI)
$221K
Gerente de Proyecto
Median $155K
Reclutador
$99.5K
Preguntas Frecuentes

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Akuna Capital adalah Ingeniero de Software at the Senior Software Engineer level dengan total kompensasi tahunan sebesar $425,071. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Akuna Capital adalah $179,209.

