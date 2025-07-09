Akkodis Salarios

El rango de salarios de Akkodis va de $3,989 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior a $233,199 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Akkodis . Última actualización: 8/20/2025