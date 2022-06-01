Aisera Salarios

El rango de salarios de Aisera va de $31,032 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $283,575 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aisera . Última actualización: 8/11/2025