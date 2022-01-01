Airtable Salarios

El rango de salarios de Airtable va de $112,700 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $755,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Airtable . Última actualización: 8/24/2025