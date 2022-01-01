Airship Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Airship va de $71,400 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior a $187,935 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Airship. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Gerente de Producto
$188K
Ventas
$71.4K
Ingeniero de Software
Median $117K

Gerente de Ingeniería de Software
$164K
Preguntas Frecuentes

据报道，Airship最高薪的职位是Gerente de Producto at the Common Range Average level，年总薪酬为$187,935。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Airship的年总薪酬中位数为$140,338。

