Airbus
  Salarios
  Ingeniero de Software

  Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  Munich Metro Region

Airbus Ingeniero de Software Salarios en Munich Metro Region

La compensación de Ingeniero de Software in Munich Metro Region en Airbus totaliza €80K por year para L2. El paquete de compensación in Munich Metro Region mediano por year totaliza €83.7K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Airbus. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Junior Software Engineer
L1(Nivel de Entrada)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
l3
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en Airbus?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Airbus in Munich Metro Region sits at a yearly total compensation of €118,617. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbus for the Ingeniero de Software role in Munich Metro Region is €83,680.

